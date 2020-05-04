Anneler Günü hediyenizi Habertürk iletsin

Anneniz için çekeceğiniz video mesajınızı annelergunu@haberturk.com'a yollayın Anneler Günü'nde HABERTURK.COM'da yayınlayalım...

Koronavirüs salgını nedeniyle gönüllü karantinada olduğumuzdan bu yıl Anneler Günü’nde kırlardan ‘çiçek derip’ annelerimize veremeyeceğiz diye üzülmeyin. Bu yıl annelerinize hediyesini HABERTÜRK.COM’dan iletebilirsiniz...

Canımız annelerimiz için okuyacağınız bir şiir, söyleyeceğiniz bir şarkı, belki sadece onu ne kadar sevdiğinizi anlatan bir söz ya da kocaman bir gülümseme... ‘Unutulmaz bir Anneler Günü için’ çekeceğiniz bir video ile annenize hediyenizi annelergunu@haberturk.com adresine yollayın, Anneler Günü’nde sizin için yayınlayıp ona ulaştıralım...

Anneler her şeye değer...