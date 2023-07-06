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        Anne yunuslar yavrularıyla 'bebek' diliyle konuşuyor

        İskoçya, Danimarka ve ABD'den bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü araştırmada şişe burunlu yunus türüne mensup dişilerin yavrularıyla iletişim kurarken ıslıklarının tonunu ve aralığını artırarak 'bebek dilinden' yararlandıkları tespit edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2023 - 16:00
        Anne yunuslar yavrularıyla 'bebek' diliyle konuşuyor
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        Araştırmada, ABD'nin Florida eyaletindeki Sarasota Koyu'nda bulunan 19 yunusun yavrularına seslenirken farklı tonlarda çıkardıkları ıslıkları içeren kayıtlar incelendi.

        Yetişkin yunusların kendilerini diğer yunuslara tanıtırken 'ayırt edici ıslık' kullandıkları belirlenen araştırmada, anne yunusların ise ıslıklarının tonunu değiştirerek yavrularına 'bebek diliyle' seslendikleri tespit edildi.

        Öte yandan anne yunusların bebek dilini, yavrularına yetişkin dilini öğretmek için kullanıp kullanmadıkları henüz bilinmiyor.

        Araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlandı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        #Anne yunuslar
        #bebek dili
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