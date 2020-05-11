Anne ve babasından ayrı kalan Mehmet Buğra'ya sürpriz doğum günü

Annesi ve babasıyla Ağrı'da yaşayan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Kütahya'daki yakınlarının yanında kalan Mehmet Buğra Karaşin'in 8'inci yaşına girmesi dolayısıyla sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Sağlık-Sen'in Kütahya ve Ağrı şubeleri, Ağrı'da görev yapan ve yaklaşık iki aydır çocuklarından ayrı kalan Aile Sağlığı Merkezi hemşiresi Şerife Karaşin ile polis memuru Ahmet Karaşin çiftinin büyük çocuğu Mehmet Buğra için sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.
Sendikanın Kütahya Şube Başkanı Ahmet Lütfi Demirsöz ve beraberindekiler, pasta ve hediyelerle Mehmet Buğra'nın, dedesi ve amcasının Yunus Emre Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki evine geldi. Ağrı Şubesi yöneticileri de küçük çocuğun anne ve babasının bu kentteki evinde hazır bulundu.
Karşısında doğum günü pastasını gören küçük çocuk, bir süre şaşkınlık yaşadı. Daha sonra pasta üzerindeki mumları üfleyen Mehmet Buğra, Demirsöz'ün telefonundan anne ve babasıyla görüntülü görüştü. Küçük kardeş Yağız Talha ile yakınlarının da katıldığı görüşmede duygulu anlar yaşandı.
Oğlu için hazırlanan sürpriz doğum günü organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden hemşire Şerife Karaşin, "Şu anda keşke çocuklarımızın yanında olabilseydik. İnşallah bugünler geçecek ve bir an önce kavuşacağız. Benim gibi nice sağlık çalışanı anne var. Herkesin bir an önce çocuklarına kavuşmasını diliyorum." dedi.
Mehmet Buğra ve kardeşi Yağız Talha'ya hediye veren Ahmet Lütfi Demirsöz ise gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelede fedakarca görev yaptığını, onların hakkının ödenemeyeceğini söyledi.
Salgın nedeniyle anne ve babasından uzak olan Mehmet Buğra'yı doğum gününde yalnız bırakmamak için ona sürpriz yaptıklarını dile getiren Demirsöz, şöyle konuştu:
"Şerife hemşire kardeşimiz pandemi nedeniyle Kütahya'ya gelememektedir. Biz de Sağlık-Sen ailesi olarak, Ağrı Şubemizle irtibata geçerek Şerife hanımın yerine Mehmet Buğra'nın doğum gününü kutladık. Bugünlerin geçeceğini ve Şerife hemşirelerimizin, evlatlarıyla daha güzel doğum günleri kutlayacağını inşallah hep birlikte göreceğiz."
Sendikanın Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, Şerife hemşireyi "Ağrı'da Yılın Annesi" ilan ettiklerini ve plaket takdim ettiklerini bildirdi.
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