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        Haberler Gündem Anne ve babadan inanılmaz iddia! "Gelinimiz felçli oğlumuzu öldürüyor!" - Güncel haberler

        Anne ve babadan inanılmaz iddia! "Gelinimiz felçli oğlumuzu öldürüyor!"

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de anne Huriye ve baba Yaşar'ın iddiaları olay yarattı. Huriye ve Yaşar, gelinleri Çiğdem'in felçli oğulları Abdullah'a iyi bakmadığını, engelli maaşını kendi yararına kullandığını iddia etti. Huriye ve Yaşar, Çiğdem için "Oğlumuzu öldürüyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 21:28 Güncelleme: 18.10.2024 - 21:28
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        Anne ve babadan inanılmaz iddia!
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de anne Huriye ve baba Yaşar’ın iddiaları olay yarattı. Huriye ve Yaşar, gelinleri Çiğdem’in felçli oğulları Abdullah’a iyi bakmadığını, engelli maaşını kendi yararına kullandığını iddia etti. Huriye ve Yaşar, Çiğdem için “Oğlumuzu öldürüyor” dedi.

        SUÇLANAN GELİN ÇİĞDEM İLE CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME!

        Çiğdem’i istemediklerini söyleyen ve oğullarına kavuşmak isteyen çift canlı yayında suçlanan gelin ile yüzleşti. Gerilimin hiç düşmediği canlı yayında Yaşar Öğül gelinine “Sen bize gelinlik yapmadın” dedi. Çiğdem “Beni hep aşağıladılar, ben onlarla muhatap olmak istemiyorum” dedi.

        “GELİNİME TAKTIĞIM 4 BURMA HARAM OLSUN"

        "DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARI BABASINA VERDİ”

        Stüdyodaki Öğül çifti gelinleri Çiğdem’in düğünde takılan altınların hepsini babasına verdiğini iddia etti. Çiğdem tüm iddiaları reddederken Öğül çifti için “Onlar oğullarını değil Abdullah’ın parasını istiyorlar” dedi.

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        #didem arslan yılmaz
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