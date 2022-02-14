Anne ve 5 çocuğu sobadan zehirlendi

AA

Serdivan ilçesindeki Köprübaşı Mahallesi Aralık Caddesi 4046. Sokak'ta bulunan evine gelen yabancı uyruklu F.A, eşi ile çocuklarını baygın halde buldu.

F.A'nın yardım istediği komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne ile 5 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; tedavi altına alınan anne ve 5 çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.