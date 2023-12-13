Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve 3 çocuğu ölmüştü: Ruhsatsız çıktı!

        Depremde anne ve 3 çocuğunun öldüğü Hatay'daki 4 katlı bina ruhsatsız çıktı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan 4 katlı bina anne ve 3 çocuğuna mezar olmuştu. Tutuklanan bina sahibi 39 yaşındaki Hüsni B. hakkında hazırlanan iddianamede 22 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. İddianamede binanın yapılışına ilişkin detayların yer aldığı bilirkişi raporu şoke etti. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan yapının mühendislik hizmeti alınmadan inşa edildiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:47 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü: Ruhsatsız çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı binanın Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılması sonucu Suriye uyruklu Fatıma Hac Salih ile çocukları Abdulkerim, Muhammed Nur ve Şam El Abse'nin ölmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Bina sahibi tutuklu Hüsni B. (39) hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep edilen iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        RUHSAT ÇIKMADI, ASLİ KUSURLU BULUNDU

        İddianamede, binaya ilişkin herhangi bir ruhsat evrakına rastlanılmadığı belirtildi. Asli kusurlu bulunan Hüsni B.'nin, binanın yapımında dikkat ve özen yükümlülüğünü öngörebilecek ve yerine getirebilecek durumda olmasına rağmen buna aykırı davrandığı, binanın yıkılmasına ve 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddianamede anlatıldı.

        "BİLİM VE FENNİN GEREKTİRDİĞİ ŞARTLARA AYKIRI"

        İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, binada yapım ve iş bitimi aşamalarında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) esaslarına yeterince uyulmadığı, yapının inşasının bilim ve fennin gerektirdiği şartlara aykırı olduğu ifade edildi.

        "BİNAYA AİT MİMARİ PROJE BULUNMUYOR"

        Bilirkişi raporunda, şunlar kaydedildi:

        "Bina zemin ve 3 normal kat olmak üzere 4 kattan oluşmaktadır. Binanın 2011'de tek kat olarak satın alındığı, geriye kalan 3 katın daha sonra yaptırıldığı sorgulama tutanaklarından anlaşılmaktadır. Dosya kapsamında binaya ait mimari, statik, elektrik ve tesisat projeleri bulunmamaktadır. Soruşturmaya konu binaya ait statik proje olmadığından kolon, kiriş ve temellerin kesit ve donatı detayları hakkında değerlendirme yapılamamıştır. Binanın projesinin olmayışı, projesiz ve mühendislik hizmeti almadan inşa edilmiş olması yıkılmasında önemli etken olduğu düşünülmektedir."

        İddianamede, bina için hazırlanmış zemin etüt raporu bulunmadığı bilgisine de yer verildi.

        KAÇAK İNŞA EDİLDİĞİNİN FARKINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Tutuklu sanık Hüsni B, iddianamedeki ifadesinde, depremde yıkılan binayı 2011'de tek katlı şekilde ve ruhsatsız satın aldığını belirtti. Kendisinin daha sonra ücreti karşılığında bir müteahhide geriye kalan 3 katı yaptırdığını ifade eden sanık, yapının kaçak inşa edildiğinin farkında olduğunu kaydetti.

        İddianamede, ruhsatsız tek katlı yapıya kaçak şekilde 3 kat daha inşa eden müteahhidin ise 2022'de hayatını kaybettiğine yer verildi.

        EŞİ VE 3 ÇOCUĞUNUN ENKAZDA KALDIĞINI ANLATTI

        Müşteki Mustafa El Abse ise iddianamedeki ifadesinde, binanın zemin katında kiracı olarak oturduklarını, deprem anında bir kızını alarak dışarı çıkmayı başardığını anlattı. Abse, depremde binanın zemin katının çöktüğünü ve buradan çıkamayan eşi ile 3 çocuğunun enkazda kalarak hayatlarını kaybettiğini belirtti.

        BELEDİYE GÖREVLİLERİNİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

        İddianamede, binanın depremde yıkılmasına ilişkin tali kusurlu oldukları belirtilen belediye yapı kontrol birimi elemanları ve ilgili diğer görevliler hakkında da soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

        *Haberin AA arşivinden alınan görseli, aynı cadde üzerinde yıkılan başka bir 4 katlı binaya ait.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri hatay
        #antakya
        #Deprem
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Müdür yardımcısı boğazı kesilmiş halde bulundu!
        Müdür yardımcısı boğazı kesilmiş halde bulundu!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        O sürücüye 32 yıl hapis istemi
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        Habertürk Anasayfa