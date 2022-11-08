Anne ve 2 çocuğu kayıp!

Zonguldak'ta, geçen pazar günü yanına 2 çocuğunu alıp evden ayrılan Zemzem Tekin'den haber alınamıyor.
Alaplı ilçesinde Aşağıdağ köyü Yukarı Mahallesi'nde ikamet eden Halil İbrahim Tekin (33), 6 Kasım Pazar günü fındık bahçesine budama yapmaya gitti. Halil İbrahim Tekin, bahçeden döndüğünde 13 yıldır evli olduğu eşi Zemzem Tekin ile çocukları Sudenaz (12) ve Sılanur'un (10) evde olmadığını gördü. Saatlerce yaptığı aramadan sonuç alamayan Halil İbrahim Tekin, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan çalışmalarda genç kadın ile çocuklarının izine rastlanmadı.
"EŞYALARINA BAKTIM, HİÇBİR ŞEY ALMADIĞINI GÖRDÜM"
Bir çocuğuyla kalan Tekin, 3 gündür haber alamadığı eşinin eve dönmesini istedi. Eşiyle arasında "telefon" tartışması çıkınca kendisinin evden ayrıldığını anlatan Halil İbrahim Tekin, "Sabahleyin erken kalktığımızda kendisi benden telefonunu istedi, ben de telefonunun bende olmadığını söyledim. Aramızda tartışma çıktı ve kendisi bir müddet sonra evden ayrıldı. Yarım saat sonra eve geldiğinde tekrar telefonunu istedi, tekrar bende olmadığını söyleyince tartışmanın büyümemesi için fındık bahçesine gittim ve aradan iki saat sonra geldiğimde karım ve iki çocuğumun evde olmadığını gördüm. Acaba bir yere gitti mi diye eşyalarına baktım, hiçbir şey almadığını gördüm. Ardından Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundum" diye konuştu.
"ÇOCUKLARI HASTANEYE GÖTÜRÜYORUM" DEMİŞ
Jandarma ekipleri ilçede çalışma başlatırken, güvenlik kameralarına göre kadının en son çocukları ile birlikte ayrıldığı görüldü. Görgü tanıklarına göre, bir patpat aracına "Çocukları hastaneye götürüyorum" diyerek binen Zemzem Tekin'in, Mollabey köyüne gelerek bir başka minibüse binip, Alaplı ilçesine gittiği iddia edildi.
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