İlk kez anne sütünde mikroplastik bulundu. Araştırmacılar bu durumun bebeklerin sağlığına olası etkileriyle ilgili endişeli.
Araştırma İtalya'nın başkenti Roma'da, yeni doğum yapmış sağlıklı 34 anneden alınan süt örnekleri üzerinde yapıldı.
Süt örneklerinin yüzde 75'inde mikroplastik tespit edildi.
Bebekler kimyasal içeriğe karşı daha hassas olsa da emzirmek onları beslemek için en iyi seçenek. Bu nedenle bilim insanları acilen daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.
Daha önce yapılan araştırmalar, mikroplastiklerin insan hücrelerinde, laboratuvar hayvanlarında ve vahşi deniz canlılarında nasıl kötü etkiler yarattığını göstermişti.
İtalya'daki araştırmayı yürüten bilim insanları, annelerin plastik paketlerideki hijyen ürünlerini kullandıklarını, plastik paketlerdeki yiyecek ve içeceklerle deniz ürünü tükettiklerini kaydetti. Ancak bununla mikroplastikler arasında doğrudan bir bağ bulamadı.
Bu nedenle insanların çevreye yayılmış olan mikroplastiklere kaçınılmaz olarak maruz kaldığı düşünülüyor.
Ancak daha geniş kapsamlı çalışmalar belli risk faktörlerini ortaya koyabilir.
Bulgular Polymers araştırma dergisinde yayımlandı.
Guardian gazetesine konuşan Marche Politeknik Üniversitesi'nden Dr. Valentina Notarstefano, "anne sütünde mikroplastik bulunmasının, çok daha hassas olan bebeklerle ilgili endişeleri artırdığını" söyledi; ancak anne sütünün avantajlarının, mikroplastiklerin dezavantajından çok daha büyük olduğunu ekledi. Notarstefano, bu tarz araştımaların, anne sütü kullanımını azaltmaması gerektiğini vurguladı.
Su şişelerinden plastik poşetlerde satılan yiyeceklere kadar paketli ürün kullanımının artmasıyla plastik atıklar da arttı.
Bu da doğada var olan mikroplastik miktarını yükseltti.
Dr. Notarstefano, bu kirliliği azaltmak için kamu farkındalığı yaratılması gerektiğini belirtti. Ayrıca hamile kadınlara plastik içinde bulunan yiyecek ve içecek tüketirken, kozmetik ürünler ve diş macunu kullanırken, sentetik kumaştan kıyafetler giyerken dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı.
Son dönemde yapılan başka bir araştırma, biberonla beslenen bebeklerin her gün milyonlarca mikroplastik yutma ihtimali olduğunu ve inek sütlerinde de mikroplastik bulunduğunu ortaya koymuştu.
Mart ayında Hollanda'da yapılan bir araştırmada insan kanında mikroplastik bulunmuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Anne sütünde ilk kez plastik bulundu/anne-sutunde-ilk-kez-plastik-bulundu-3527349
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