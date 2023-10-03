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        Haberler Sağlık Anne sütü birçok hastalığa "kalkan" oluyor

        Anne sütü birçok hastalığa "kalkan" oluyor

        Bebeklerin tek başına ilk 6 ay, sonrasında uygun ek besinlerle 2 yaşına kadar emzirilmesinin, ishal, zatürre, alerjik hastalıklar, daha ileri yaşta ortaya çıkan tip 1 ve tip 2 diyabet, çölyak, kanser gibi hastalıklara karşı koruduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:09
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        Anne sütü hastalıklara "kalkan" oluyor
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        TEMAS Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği Başkanı Melek Kılıç, 1-7 Ekim Ulusal Emzirme Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, emzirmenin, bebek için ideal büyüme ve gelişmeyi sağlayan en iyi beslenme şekli olduğunu vurguladı.

        Anne sütüyle beslenmenin, bebeğe olduğu kadar anneye, ülke ve aile ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Kılıç, "Bilimsel çalışmalar, anne sütüyle beslenen bebeklerde, ishal, zatürre, orta kulak iltihabı, alerjik hastalıklar, daha ileri yaşta ortaya çıkan tip 1 ve tip 2 diyabet, çölyak, iltihabi bağırsak hastalıkları, hipertansiyon, kanser, alerji, astım, şişmanlık, obezite, diş yapısı bozuklukları ve bazı ruhsal hastalıkların daha az görüldüğünü ortaya koymuştur" diye konuştu.

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        ANNE SÜTÜYLE BESLENEN ÇOCUKLARIN OKUL BAŞARILARI DAHA YÜKSEK

        Kılıç, anne sütüyle beslenen çocukların okul başarılarının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Mucizevi içeriğine ve sağlığa katkılarına rağmen dünyada 77 milyon yenidoğan bebek ilk bir saat içinde anne sütü alamıyor. Bu durum bebekleri hastalık ve ölüm riskinden koruyacak temel besinlerden, antikorlardan ve anneyle yakın temastan yoksun bırakıyor. Anne sütünün geciktirilmesi yenidoğan bebekler arasında ölüm riskini artırabiliyor.

        UNICEF verilerine göre, hiç emzirilmeyen bebeklerin herhangi bir enfeksiyon nedeniyle ölme riski, doğumu izleyen ilk altı ay içinde en azından bir süre anne sütü alan bebeklere göre yedi kat daha fazla. Hiç emzirilmeyen bebeklerde ise ölüm olasılığı yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklere göre 14 kat daha yüksek. Çocukluk çağı ölümleri, tek başına emzirmeyle yüzde 13, doğru tamamlayıcı beslenme uygulamalarıyla birlikte ise yaklaşık yüzde 20 oranında azaltılabilmektedir.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yüzde 7'sinden tek başına sorumlu olan beslenme yetersizlikleri, yaklaşık yarısının da altında yatan temel nedeni oluşturmaktadır. DSÖ, emziren kadın oranları yüksek olsaydı yılda 800 binden fazla yaşamın kurtulacağını belirtmektedir."

        Kılıç, bebekler için ideal büyüme ve gelişmenin sağlanması, beslenme yetersizliklerinin önlenmesi için atılması gereken ilk adımın anne bebek ten temasının doğumdan hemen sonra başlatılması olduğunu vurgulayarak, "Bebeklerin, tek başına ilk 6 ay, 6. ayın ardından uygun ek besinlerle 2 yaşına kadar emzirilmesi önerilmektedir" dedi.

        DEPREMZEDE ANNE ADAYLARINA DESTEK VERİLİYOR

        Melek Kılıç, TEMAS Derneği olarak öncelikle deprem bölgelerinden başlamak üzere tüm ülke çapında toplum bilincini artırmak amacıyla "Lider Kadınlar Projesi" kapsamında çalışmalar yaptıklarını anımsattı.

        Depremzede annelere yönelik önemli bir projeye başlandığını aktaran Kılıç, şunları anlattı: "Hatay, Gaziantep ve Adıyaman merkezli olarak deprem bölgesindeki gebe ve emziren annelere danışmanlık verilmekte, sahada yaşanan sorunlar konusunda çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. Her şartta ve koşulda afetzede annelerimiz başta olmak üzere tüm anneler için ücretsiz emzirme danışmanlığı, çocuk sağlığı, anne sağlığı konularında 160 uzman danışmanıyla destek vermeye devam ediyoruz. Sosyal medya hesapları, anne destek aplikasyonu ve anne destek online panelimiz aktif bir şekilde çalışıyor ve binlerce anne ve bebeğe hizmet veriliyor."

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