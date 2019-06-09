Anne şiddetinden bıktığını söyleyen 57 yaşındaki Belçikalı adam açlık grevine başladı

09 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Belçika'nın Liege kentinde yaşayan 57 yaşındaki bir adam , 84 yaşındaki annesinin sürekli olarak kendisine şiddet uyguladığını belirterek açlık grevine başladı.
Sözlü saldırının yanı sıra annesinin sık sık kendisine bıçak ve kemerle vurduğunu söyleyen 57 yaşındaki François adlı adam, yaşadıklarını herkesin bilmesini istiyor.
Lucienne adlı 84 yaşındaki kadın ise, oğluna şiddet uyguladığını reddetmiyor.
Fransızca yayımlanan La Capitale gazetesine konuşan Lucienne, oğlundan nefret ettiğini söylüyor.
Doğduğu günden bu yana oğlu François'i hiç sevmediğini belirten Belçikalı anne, "Diğer çocuklarım için iyi bir anneyim. Onları görmek istiyorum ama bundan nefret ediyorum" diyor.
Lucienne, küçük yaştan itibaren şiddet uyguladığı oğlundan kurtulmak için çok çaba harcamış.
François, 4 yaşındayken anne şiddeti yüzünden 1 yıl hastanede kalmış. Yaşlı kadın, 4 yaşındaki oğlunun sandalyesini devirip, kafasını yumrukladığını anlatıyor.
Zaman zaman oğlunu kilisede bırakmaya çalıştığını ama etrafta fazla insan olduğu için bunu başaramadığını söylüyor.
Belçikalı annenin, oğluna küçük yaşta yaptıkları bunlarla da sınırlı değil. Bol acılı makarna ile dolu tabağı bitirmeye zorlamış. Kışın sandaletle sokağa göndermiş.
Lucienne, 6 yaşındayken de oğlu François'ten kurtulmak için otizmlilerin gittiği bir okula vermeye çalışmış.
Çocukken kendisini çok yalnız hissettiğini anlatan 57 yaşındaki adam, "Pek kimseyle konuşmazdım. Annem susadığımda su bile vermezdi" diyor.
Annesinin şiddetine daha fazla dayanamayan François, 15 yaşında evden ayrılmış. Zaman içinde hayatını düzene koymuş. İyi bir eş bulup evlenmiş.
Artık huzurlu bir yaşama kavuşan François'in bu mutluğu 17 yol önce sona ermiş.
Giderek yaşlanan annesinin kendisine bakamadığını gören Belçikalı adam, "annelerine bakmak çocukların görevi" diyerek Lucienne'yi evine almış.
Anne, bir süre sonra oğluna yeniden şiddet uygulamaya başlamış. La Capitale'nin elde ettiği görüntülerde, 84 yaşındaki kadın 57 yaşındaki oğluna ekmek bıçağı ile saldırıp, kemerle dövüyor.
Gerekçesi ise, istediği tatlıyı o anda önüne koymaması.
Annesinden kat kat güçlü olmasına rağmen karşı koymayan ve ellerini başına koyup kendini korumaya çalışan François, çareyi açlık grevine başlamakta bulmuş.
Açlık grevinin amacının, sesini duyurabilmek olduğunu belirten Belçikalı adam, "Ben suçsuzum. Ona iyi davranıyorum. Ama bu şiddetin durmasını, yaşadıklarımı herkesin bilmesini istiyorum" diye konuşuyor.
François, yaşadığı şiddete rağmen annesini evden atmayacağını söylüyor.
Belçika medyasına göre Liege polisi olaya el koydu. Ancak polis konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
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