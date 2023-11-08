Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik Anne öldü, oğlu yaralı

        Adana'da feci kaza: Anne öldü, oğlu yaralı

        Adana'da Masum Deniz yönetimindeki otomobil, otomobile arkadan çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü Deniz ile annesi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan anne müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne öldü, oğlu yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da Masum Deniz (35) idaresindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, bir otomobile arkadan çarptı.

        Kaza sonrası 42 HF 693 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Deniz ve annesi Gide Deniz, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Deniz yaşamını yitirdi, sürücünün tedavisi sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri adana
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Habertürk Anasayfa