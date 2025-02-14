Anne-kıza çarptı! Anne öldü, sürücü serbest

Korkunç kaza İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 11 Şubat'ta meydana geldi.

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DHA'da yer alan habere göre, hafif ticari aracıyla seyir halinde olan 24 yaşındaki E.Y., yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Emine Barış ve 7 yaşındaki kızı N.B.'ye çarparak hızla olay yerinden kaçtı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polisler yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ağır yaralı anne ve kızını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olayda anne Emine Barış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı küçük kızın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazanın ardından aracıyla kaçan sürücü E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerini gören güvenlik kameralarını incelemelerinin ardından şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle adam öldürme' ve 'taksirle yaralama' suçlarından adliyeye sevk edilen E.Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı da karşı şeritte ilerleyen bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Kayıtlarda Emine Barış ve kızı N.B.'nin yolun karşısına geçmeye çalıştıkları esnada sürücü E.Y.'nin çarptığı ve anne kızın yola savrulduğu görüldü.