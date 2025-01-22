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        Haberler Gündem Güncel Anne kız canlı yayında yüzleşti | Son dakika haberleri

        Anne kız canlı yayında yüzleşti

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün izleyiciler bir aile dramına şahit oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 21:12 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:14
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        Anne kız canlı yayında yüzleşti
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        Programa geçtiğimiz günlerde katılan Fadile, annesi Aynur’un kayıp olduğunu ve engelli kardeşi Yılmaz’ı engelli maaşı için alıkoyduğunu iddia etmişti. Didem Arslan Yılmaz bugün canlı yayında anne Aynur ile Fadile’yi yüzleştirdi.

        “SEN CİĞERİMİ YAKTIN, 3 YILDIR UYUYAMIYORUM”

        Anne ve kızın yüzleşmesinde gerilim bir an olsun düşmedi.

        Fadile gözyaşlarına boğulup isyan etti. “Beni hiç sevmedin anne, ciğerimi yaktın” diyen Fadile’yi teselli etmek için Didem Arslan Yılmaz yanına gitti. İkilinin duygusal anları çok dikkat çekti.

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