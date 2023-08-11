Anne kedi ile 3 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından sokaktan sahiplenilen kedi ile yaklaşık 2 hafta önce dünyaya gelen 3 yavrusu, itfaiyecilerin maskotu haline geldi
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Bir süre önce itfaiye müdürlüğü binasına gelen hamile kediye kucak açan itfaiye personeli kedi için, çamaşırhane bölümünde özel alan oluşturdu. Limon adı verilen kedi, yaklaşık 2 hafta önce 3 yavru dünyaya getirdi. Müdürlüğe neşe katan Limon ve yavrularına itfaiyeciler özenle bakıyor.
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"YAVRULARIMIZ SAĞLIKLI VE ÇOK TATLILAR"
Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, bütün canlılar için hayatlarını riske attıkları bir işte çalıştıklarını söyledi.
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Meslekleri gereği mahsur kalan birçok hayvanın kurtarılmasını sağladıklarını belirten Polat, hayvanları çok sevdiklerini dile getirdi.
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Polat, bir gün müdürlük binasına sığınan hamile kediyle karşılaştıklarını, sahiplenmeye karar verdikleri kediye renginden dolayı Limon ismini verdiklerini anlattı.
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Bir süre sonra kedinin kendisi için oluşturdukları özel alanda yavruladığını aktaran Polat, yavruların da bakımını üstlendiklerini kaydetti.
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Polat, Limon ve yavrularının müdürlüğe renk kattığını belirterek, "İtfaiye tüm canlıların zor durumlarında can ve malını kurtarmak için kurulan bir kurum.
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Limon da hissetmiş olmalı ki buranın güvenilir bir yer olduğunu, bize sığındı. Biz de sahip çıktık. Yavruların annelerinden ayrılma vakti geldiğinde onları sahiplendirebiliriz" diye konuştu.
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Limon'un kendilerine alıştığını anlatan Polat, "Bize alışıp bize güvendiği için yavrularını sevdiriyor. Yavrularımız sağlıklı ve çok tatlılar.
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O bize Allah'ın emaneti olarak geldi. Artık gitmezse bizimle yaşamını sürdürmek isterse misafirimiz olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.
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