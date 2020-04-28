Anne kedi, gider borusuna sıkışan yavrusu kurtarılana kadar başından ayrılmadı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gider borusunda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldız Evler mevkisinde yavru kedinin gider borusuna sıkıştığını gören vatandaşlar, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerin, yavru kedinin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlattı. Bu sırada anne kedinin, yavrusu kurtarılırken başından ayrılmadığı görüldü.Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yavru kedi, daha sonra annesinin yanına bırakıldı.