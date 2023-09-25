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        Haberler Yaşam Anne keçinin sahiplenmediği oğlağı yanından ayırmıyor

        Anne keçinin sahiplenmediği oğlağı yanından ayırmıyor

        Bolu'da anne keçinin kabullenmediği oğlağa evinde bakmaya başlayan kadın, biberonla beslediği hayvanını gittiği her yere götürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 14:12 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:17
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        Annesinin sahiplenmediği oğlağı yanından ayırmıyor
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        Küpçüler Mahallesi'nde çiftçilik yapan 46 yaşındaki Şengül Özçelik'in keçisi üçüz yavru doğurdu.

        Yavrulardan biri doğduktan kısa süre sonra öldü. Anne keçi ise kalan iki oğlaktan birine bakmayı kabul etmedi.

        PAPYON VE TASMAYLA GEZDİRİYOR

        Bunun üzerine oğlağı evine alarak biberonla besleyen Özçelik, Cesur ismini verdiği yavruyu, papyon ve tasma takarak gittiği yerlere yanında götürmeye başladı.

        At Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe oğlağıyla gelen Özçelik, AA muhabirine, ailesiyle çiftçilik yaptıklarını, keçi ve koyun baktıklarını anlattı.

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        "EVİN GÜLÜ OLDU"

        Özçelik, anne keçinin doğumdan sonra bir yavruya bakmadığını aktararak, "Yavruya evde bakmaya başladım. Biberonla besliyorum. İsmini de Cesur koydum" dedi.

        Oğlağın 1.5 aylık olduğunu belirten Özçelik, "Cesur'un yeri bir başka. Evin gülü oldu. Onunla her yere gidiyorum, yanımdan ayrılmıyor" diye konuştu.

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        #Anne keçinin sahiplenmediği oğlak
        #Bolu
        #haberler
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