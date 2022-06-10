Anne karga ortalığı birbirine kattı! 5 kişiyi kovaladı

Güvenlik kamerasına yansıyan ilginç olay dün Şişli'de yaşandı. Kargo şirketi çalışanları, depodan araca kargo yükledikleri esnada yaralı yavru kargayı fark etti.
DHA'nın haberine göre yardım etmek amacıyla yavru kargayı eline almak isteyen kargo görevlisi Sacit Sanduraç'a o esnada yavrusunu korumak isteyen bir karga saldırdı.
Panik ile kaçışan Sanduraç gaga darbesiyle başından hafif yaralandı. Bu sırada diğer 4 kişi ise kaçacak yer aradı. Aracın etrafından dolaşarak kaçan kargo çalışanları depoya saklanarak kurtuldu.
"HAYVANLARA DAHA TEMKİNLİ YAKLAŞIYORUM"
Karganın saldırısına uğrayan kargo görevlisi Sacit Sanduraç aracına kargo yüklerken yavru bir karganın uçamadığını fark ettiğini belirterek "Bende alıp ağaçlığa bırakmak istedim. Tam o sırada elime alır almaz bir karganın pençesi ya da gagası kafama geldi. Kafamda ufak bir sıyrıkta oluştu. Çok korktuk. Arkadaşlarıma da saldırdılar. 2-3 karga vardı sanırım. Bu kargalar galiba kinci ve korumacılar herhalde. Önemli ve ciddi bir şey yok. Hayvanlar içgüdüsel olarak korumacılar. Onları o şekilde kabul ediyoruz. Olaydan sonra hayvanlara biraz daha temkinli davranıyorum. Büyük ihtimalle annesi veya babasıydı. Çünkü yavru kargalardan büyüktü" dedi.
Kargo görevlisi Emre Akkaya ise "Normalde buralarda kargalar var. Seslerini duyuyoruz. Yavrusu yere düşmüştü. Bizde kolu mu kırık bacağımı kırık diye almak istedik. Yetkililere bildirmek için. Tutabilecek arkadaşı çağırdık arkadaş bir anda tutunca ailesi gelip saldırdı. Karganın gagası sert olduğu için arkadaşın kafasını kanattı. Kargalar biraz kinci hayvanlar. Biraz korktuk ve bekledik sonra gittiler" ifadelerini kullandı.
"KARGA SESİ DUYDUĞUMUZDA ONA GÖRE ÇALIŞACAĞIZ"
Kargo görevlisi Ayhan Sabancı da "Sabah kargoları yüklerken, o esnada yolda karga vardı. Bizde tahtanın üzerine iteledik. Arkadaştan rica ettik. Arkadaş bir anda hamle yapıp kargıyı eline alınca karşı taraftaki ağaçta bulunan anne veya babası gagasıyla arkadaşa vurdu. O esnada kargaşa içerisinde içeriye kaçmak zorunda kaldık. Bizim içinde güzel bir anı oldu. Sabah kargo yüklerken karga sesi duyduğumuzda ona göre çalışacağız" şeklinde konuştu.
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