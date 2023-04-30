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Kırıkkale'de anne ile oğlunu soba ayırdı

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Murat Erkol hayatını kaybetti, annesi ise hastanede tedaviye alındı

Giriş: 30.04.2023 - 16:17 | Güncelleme: ABONE OL
Anne ile oğlunu soba ayırdı
DHA

Kırıkkale'de, sobadan zehirlenen Murat Erkol (46) hayatını kaybetti, annesi Fevziye Erkol (87) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2251'inci Sokak'ta meydana geldi. Müstakil evde oğlu Murat Erkol ile yaşayan Fevziye Erkol, sabah saatlerinde rahatsızlandı.

Fenalaşan anne Erkol, komşusuna giderek oğlunun uyanmadığını söyledi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde yaptıkları kontrolde Murat Erkol'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi, anne Fevziye Erkol ise hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan anne Fevziye Erkol'un hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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