Anne ile oğlu uyuşturucudan tutuklandı!
Kütahya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü içerisinde yapılan kontrollerde, üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen Azerbaycanlı anne-oğul tutuklandı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü içerisindeki Ü.N. (46) ve A.N. (25) isimli Azerbaycan uyruklu anne-oğulun kontrollerinde, 2 parça halinde toplamda 2 bin 82 gram metamfetamin ele geçirildi.
İHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.