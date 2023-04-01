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Anne ile kızı, 4'üncü kattan atladı

Psikolojik tedavi gördükleri öğrenilen 43 yaşındaki anne ile 13 yaşındaki kızı, Bursa'da yaşadıkları dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamlarına son verdiler

Giriş: 01.04.2023 - 17:18 | Güncelleme: ABONE OL
Anne ile kızı, 4'üncü kattan atladı
DHA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde psikolojik tedavi gördükleri belirtilen Süheyla M. (43) ile kızı Nisa Nur M. (13) oturdukları 4´üncü kattaki dairenin balkonundan atlayıp yaşamlarına son verdi.

ÖNCE KIZI SONRA ANNESİ ATLADI

Olay, saat 13.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Nisa Nur M. oturdukları 4´üncü kattaki dairenin balkonundan atladı, ardından da aynı yerden annesi Süheyla M. kendisini boşluğa bıraktı.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORLARDI

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, uzun süredir psikolojik tedavi gördükleri belirtilen anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.


Süheyla M. ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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