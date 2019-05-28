30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi’nde yaşayan Latif ve Şehnaz K. çifti büyük bir dram yaşıyor. Bir süre önce çocuklarından birini evlendiren çift, yaşları 9 ile 17 arasında değişen 4 çocuğu ile birlikte yaşamaya başladı. Yaklaşık 4 ay önce T.K., R.K., S.K. ve Y.K adlı 4 kardeş, sosyal destek hattı Alo 183’ü arayarak, anne ve babalarının kendilerine şiddet uyguladığını ileri sürdü.
SAVCILIK: ANNE VE BABA MASUM
Yapılan incelemenin ardından dosya polis merkezine gönderildi. Polisin yaptığı araştırma sonucunda hazırlanan delilerle birlikte dosya savcılığa gönderildi. Savcı, olayın asılsız olduğunu belirten bir karar verdi. Bunu üzerine 4 kardeş bu sefer de anne babalarına yönelik karalayıcı suçlamalarda bulundu. Bu suçlamaların ardından 4 kardeş, ailenin elinden alınarak, devlet koruması altına alındı.
ANNE İLE BABA, DAYIYI SUÇLADI
Koruma altındaki çocuklarını 4 aydır görmediklerini belirten Latif K. ve Şehnaz K. adlı anne ve baba, çocuklarının dayısını suçladı. Dayının, küçük çocuğu evlatlık olarak istediğini fakat vermedikleri için çocukları örgütlediğini belirten baba Latif K., “Dayı evli olan kızımla birlikte çocuklarımın aklına girdi. Çocukları alabilmek için bu oyunlara başvuruyorlar. Dayı, bana telefon ediyor. ‘Sen bana bir tanesini vermedin, ben şimdi hepsini alacağım’ diyerek beni tehdit ediyor. Çocuk verilir mi? Bu ekmek mi eşya mı? Vermedim diye bana cephe aldı. Kırklareli’nde kızım çocuklarımı ona göndermediğim için bana küstü. 4 ay oldu. Zaten çocuklarımı göremiyordum. Bırakın koklayayım” dedi.
SON KARARI HAKİM VERECEK
Çocuklarını alabilmek için avukat aracılığıyla Trabzon Çocuk Mahkemesi'ne başvuran Latif K. ve Şehnaz K. çifti, mahkemenin vereceği kararı merakla bekliyor. Çift, çocuklarının anne ve babaya muhtaç olduğu belirttikleri dilekçelerinde, koruma kararının kaldırılmasını talep etti. Trabzon Çocuk Mahkemesi’nin konu hakkında vereceği karar bekleniyor.
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