Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da anne ile 8 çocuğun öldüğü faciada flaş gelişme! - Güncel haberler

Anne ile 8 çocuğun öldüğü yangınla ilgili soruşturmada flaş gelişme!

Bursa'da, bir evde geçen yıl kasım ayında çıkan ve yabancı uyruklu anne ile 8 çocuğun yaşamını yitirdiği yangına ilişkin "taksirle yangına neden olma" iddiasıyla başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Yangına ilişkin soruşturma takipsizlikle sonuçlandı

Giriş: 06.06.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da anne ile 8 çocuğun öldüğü faciada flaş gelişme! - Güncel haberler
AA

Bursa'da bir evde geçen yıl kasım ayında çıkan ve yabancı uyruklu anne ile 8 çocuğun yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde 9 Kasım 2022'de, Suriyeli Hüseyin Aljasem ve ailesinin yaşadığı dairede gece saatlerinde çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

8'İ ÇOCUK 9 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Baba Aljasem'in evde bulunmadığı sırada meydana gelen yangında, eşi Amina Eltaha Elmusa (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) hayatını kaybetti. Üst kattaki dairede bulunan Ahd Alajaj, Husein Mohammed, Muhammed Nur Akkad ve Abdul Fettah Abdullah İbrahim ise dumandan etkilenmişti.

SAVCILIK SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. "Taksirle yangına neden olma" suçundan yürütülen soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verildi. Kararda, yangında eşi ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin Aljasem ile ölen diğer 2 çocuğun babaları olan kardeşi Amir El Cesim'in ifadelerinde, kimseden şikâyetçi olmadıkları belirtti.

ELEKTRİK MÜHENDİSİ VE UZMAN BİLİRKİŞİ RAPORU

Olaya ilişkin 9 Ocak 2023'te elektrik mühendisi ve yangın uzmanı bilirkişi heyeti raporunda, bahse konu adresteki dairenin girişinin sağındaki birinci odasında çıkan yangının, fiziki delilleri ile başlangıç noktası belirtilen elektrikli sobanın hararetinin odada bulunan poliüretan malzemeli tekstil malzemelerini tutuşturması sonucu meydana gelme ihtimalinin yüksek görüldüğü aktarıldı.

Yangının, Amina Eltaha Elmusa'nın elektrikli sobanın kolay yanıcı poliüretan petrol türevi tekstil malzemeleri yanında hatalı şekilde kullanımından bilgisizliğe ve tedbirsizliğe dayalı kusurlarının oluştuğu sonuç ve kanaatine varıldığı kaydedildi.

YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTURACAK SOMUT DELİL

Savcılığın takipsizlik kararında, Kimya İhtisas Dairesinin raporuna göre, 9 kişinin ölüm nedeninin karbonmonoksit zehirlenmesi ve alev yanıkları olduğuna işaret edildi.

Kararda, tüm bulgu ve raporlar ele alındığında bu kişilerin karbonmonoksit zehirlenmesinden yaşamını yitirdikleri, bilirkişi heyeti raporunda yangının ortaya çıkmasında müteveffa Amina Eltaha Elmusa'nın bilgisizliğe ve tedbirsizliğe dayalı kusurunun oluştuğu tespitinin yapıldığı bildirildi.

Soruşturma dosyasındaki CD ve görüntü izleme tutanağında, olay yerinde şüpheli davranışlar sergileyen kişilerin bulunmadığı anlatılan kararda, çok sayıda kişinin ifadelerinde de yangının başka birine izafe edilecek kasta ve taksire dayalı eylemi sonucunda gerçekleştiğine dair yeterli şüphe oluşturacak somut delil elde edilemediği belirtildi.

Kararda, soruşturma sonucunda, tüm bu gerekçelerle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yük asansörünün altında kalan çocuk öldü
Yük asansörünün altında kalan çocuk öldü
Samsun'da 5 ilçede eğitime bir günlük 'yağmur' molası
Samsun'da 5 ilçede eğitime bir günlük 'yağmur' molası
Kaybolduğu dağda ağır yaralı olarak bulunmuştu, hastanede öldü
Kaybolduğu dağda ağır yaralı olarak bulunmuştu, hastanede öldü
Traktörden düşen 15 yaşındaki çocuk öldü
Traktörden düşen 15 yaşındaki çocuk öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.