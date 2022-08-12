"HAYATTA KALMA ŞANSI DÜŞÜK"

Kazadan bu yana hastanede olan ve durumu ciddiyetini koruyan Anne Heche'nin ailesi, oyuncunun "ağır bir anoksik beyin hasarı" yaşadığını ifade etti.

Aile, komada olan Heche'nin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu da belirtti.