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Anne Heche'nin ailesi kötü haberi duyurdu: Hayatta kalma şansı düşük! - Dünyadan magazin haberleri

Anne Heche'nin ailesi kötü haberi duyurdu: Hayatta kalma şansı düşük!

ABD'de aracının alevler içinde kaldığı bir trafik kazası geçiren Anne Heche'nin ailesi, oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Heche'nin hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirtildi

12.08.2022 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Amerikalı oyuncu Anne Heche (53), Los Angeles'ta evinin önünde kaza geçirmişti. Heche, arabasını kendi evinin garaj kapısına çarpmış ve otomobilinde büyük bir yangın çıkmıştı.

  • Kazada ağır yaralanan ünlü oyuncunun otomobilini çok hızlı kullandığı ve birkaç kez başka yerlere de çarptığı öğrenilmişti.

  • The Guardian'da yer alan habere göre; Heche'in ailesi, oyuncunun kurtulma şansının düşük olduğunu açıkladı.

  • "HAYATTA KALMA ŞANSI DÜŞÜK"

    Kazadan bu yana hastanede olan ve durumu ciddiyetini koruyan Anne Heche'nin ailesi, oyuncunun "ağır bir anoksik beyin hasarı" yaşadığını ifade etti.

    Aile, komada olan Heche'nin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu da belirtti.

  • Anne Heche'nin kaza sırasında alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde olup, olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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