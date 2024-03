Anne Hathaway, yıllar önce Broadway sahnesinde düşük yaptığını anlattı

"BUNU İÇİMDE TUTMAK ÇOK ZORDU"

Anne Hathaway; "Bir oyun oynuyordum ve her gece sahnede doğum yapmak zorunda kalıyordum. Sahnede her şey yolundaymış gibi davranırken bunu içimde tutmak çok fazlaydı. Aksi takdirde bunu gerçek tutmak zorundaydım... Bu yüzden işler benim için iyi gitmediğinde, bunun diğer tarafında olduğum için kız kardeşlerimin de bilmesini istedim. Her zaman zarif olmak zorunda değilsiniz. Sizi hissediyorum. Bir şeyi bu kadar çok istemek ve bir şeyleri yanlış yapıp yapmadığınızı merak etmek gerçekten zor" şeklinde konuştu