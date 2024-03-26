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        Haberler Dünyadan Anne Hathaway, yıllar önce Broadway sahnesinde düşük yaptığını anlattı

        Anne Hathaway, yıllar önce Broadway sahnesinde düşük yaptığını anlattı

        Anne Hathaway, 2015'te annelik üzerine hikâyeler anlattığı bir Broadway gösterisinde düşük yaptığını ve Christopher Nolan'ın kariyerinin yeniden canlanmasında oynadığı önemli rolü anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:33
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          ABD'li oyuncu Anne Hathaway, çarpıcı açıklamalarlarda bulundu.

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          Röportaj sırasında Anne Hathaway, hayatındaki başka bir zorlu an hakkında da konuştu; Anne Hathaway, 2015'te Broadway'de 'Grounded' adlı tek kadınlık bir gösteride hamile bir savaş pilotunu canlandırırken sahnede düşük yaptığını söyledi. Hathaway, ilk başta bu zorlu deneyimi kendisine saklamaya çalıştığını ancak sonunda sahne arkasını ziyaret eden arkadaşlarına anlattığını söyledi.

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          "BUNU İÇİMDE TUTMAK ÇOK ZORDU"

          Anne Hathaway; "Bir oyun oynuyordum ve her gece sahnede doğum yapmak zorunda kalıyordum. Sahnede her şey yolundaymış gibi davranırken bunu içimde tutmak çok fazlaydı. Aksi takdirde bunu gerçek tutmak zorundaydım... Bu yüzden işler benim için iyi gitmediğinde, bunun diğer tarafında olduğum için kız kardeşlerimin de bilmesini istedim. Her zaman zarif olmak zorunda değilsiniz. Sizi hissediyorum. Bir şeyi bu kadar çok istemek ve bir şeyleri yanlış yapıp yapmadığınızı merak etmek gerçekten zor" şeklinde konuştu

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          Anne Hathaway ve eşi Adam Shulman ile 2012'de evlenmiş, 2016'da ilk oğlu Jonathan'ı ve 2020'de ikinci oğlu Jack'i kucağına almıştı.

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          Diğer taraftan kariyerinin başka zor bir bölümüne de değinen Anne Hathaway, şunları da söyledi; "Birçok insan bana rol vermedi çünkü kimliğimin çevrimiçi ortamda ne kadar zehirli hale geldiğinden çok endişeleniyorlardı. Christopher Nolan'da bunu umursamayan ve parçası olduğum en iyi filmlerden birinde bana sahip olduğum en güzel rollerden birini verdi."

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          "BENİ DESTEKLEMESEYDİ KARİYERİM İVME KAYBEDERDİ"

          Christopher Nolan'ın kendisine 'Interstellar'da çok önemli bir rol teklif etmesi nedeniyle kariyerinin 'ivme kaybetmediğini' paylaşarak şunları söyledi; "O sırada beni desteklediğini bilip bilmediğini bilmiyorum ama bu etki yarattı. Ve eğer o beni desteklemeseydi kariyerim ivme kaybederdi" dedi.

          Fotoğraflar: Mega, Avalon ,AP,

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