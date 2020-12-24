Anatomik farklılıklarla ilgili farkındalık yaratmaya çalışan bir kuruluş da harekete geçerek bu durumun cadılıkla ve kötülükle bağdaştırılmasının çok yanlış olduğunu belirterek sosyal medyada kampanya başlatmıştı.

Anatomik farklılığı olan yüzlerce kişi de filmin uyarlandığı Roald Dahl tarafından yazılan Cadılar kitabında ana karakterin ellerinde farklılık olmadığını ancak filmde böyle bir detayın olduğunu belirterek yapımcılara tepki göstermişti.