Anne gasbına 6 yıl hapis cezası

Adana'da annesinin parasını gasbeden sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık M.K. ile avukatı hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay günü müşteki annesi S.K.'den para istediğini, çıkan tartışmada annesine hakaret edip bıçakla saldırdığını, bir miktar parayı gasbederek kaçtığını belirtti.

Savcı, M.K.'nin suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğunu kaydederek sanığın "konutta silahla yağma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Savunması alınan M.K, suçlamaları kabul etmeyerek, "Annemi yaralamadım. Parasını zorla almadım. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, "konutta yağma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.