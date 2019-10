Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre Beyoğlu'nda oturan 44 yaşındaki Sinan C., 13 yıl önce cezaevindeyken Burcu C. ile evlendi. Çiftin 4 çocuğu oldu. Sinan C. iki yıl önce yine cezaevine girdi. Tahliyesine birkaç gün kala iddiaya göre Burcu C., 4 yaşındaki kızını alarak sevgilisine kaçtı. O sırada okulda olan yaşları 8 ile 12 arasında değişen 3 oğlu ise eve geldiklerinde kapı kilitli olduğundan soğuk havada sokakta kaldı. Çocuklara komşular ve Sinan C.'nin akrabaları sahip çıktı. Kısa süre sonra tahliye olan Sinan C. çocuklarını eve aldı.

"ANNEM ÇATALLA DAĞLADI"

Bu arada Burcu C. birlikte götürdüğü kızını da eşinin akrabalarına geri gönderdi. Baba Sinan C., üç oğlunun banyo yaparken vücutlarında yanık izleri gördü. Ne olduğunu sorunca 13, 12 ve 8 yaşındaki üç çocuk, "Annemiz bizi çatalla dağladı" dedi. Sinan C.'nin savcılığa başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Çocuklar hastaneye götürüldü ve vücutlarındaki izler incelendi. Pedagog eşliğinde çocukların ifadeleri alındı. 3 çocuk, babaları cezaevinde olduğu dönemde annelerinin son bir yılda kendilerini hep işkence yaptığını söyledi. Çocuklar, annelerinin çatalı ısıtıp vücutlarına bastırdığını, kendilerini aç ve bazen sokakta bıraktığını anlattı.

"KÖTÜ MUAMELE"DEN DAVA AÇILDI

Bunun üzerine savcılık, sevgilisi B.S.'ye kaçtığı öne sürülen Burcu C.'nin ifadesinin alınması için talimat verdi. İstanbul dışında ifadesi alınan Burcu C. suçlamaları kabul etmedi. Tamamlanan soruşturmanın ardından savcılık iddianameyi hazırladı. Hazırlanan iddianamede, 2017 ile 2018 yılları arasında şüphelinin kendi öz çocuklarının bakım ve gözetiminin üstlendiği, ancak çocuklarla ilgilenmediği vurgulandı. Bu süre zarfında, şüphelinin, çocukları aç bıraktığı, vücutlarına kızgın alet batırdığı ve çocukları evde yalnız bıraktığı belirtilen iddianamede, Burcu C. hakkında her çocuk için ‘kötü muamele' suçu işlediği belirtildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma bu hafta yapılacak.