Anne babaların hayatına yakın bir mercek
Dünyaya bir çocuk getirmek büyük bir sorumluluktur. Ancak bazı anlar o kadar kıymetlidir ki herkesin kalbini kazanır ve bir dakikalığına bile olsa anın tadını çıkarmak kaçınılmaz olur.
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"Bütün gün stresliydim ama kızımın Bert ve papayasıyla kanepede oturduğunu görmek stresin bir kısmını uzaklaştırdı!"
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"Benim çekimim ve kocamın çekimi."
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“Birkaç dakikalığına dikkatini dağıtmak için televizyonu açtım, böylece çamaşırları kaldırabilirdim. İşte burada durmaya karar verdi."
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"8 haftalık oğlum büyükannesinin kucağında uyuyor. Onu çok seviyorum!"
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“Çocuğumun şu sıralar en sevdiği oyun."
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"1 yaşındaki çocuk beni bir saatliğine parti yapmak üzere sabahın 05.30'unda uyandırmanın doğru olduğunu düşündü, sonra bu pozisyonda yere çöktü ve onu hareket ettirmeme izin vermedi."
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"Kocamın beni bebeğimizle çektiği fotoğraflar ve benim onu çektiğim fotoğraflar."
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“Banyoda bile kaçış yok! Haha!”
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"Bunu bana kızımın kreş görevlisi gönderdi."
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“Annelik, haksız mıyım?”
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“Doktorun gayet iyi duyabildiğini bize bildirmesi için bugün 4 saat araba sürdüm. Bizi görmezden geliyormuş."
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“Bebeğimi rahatlatmaya çalışırken uyuyakaldım ve o da yüzünü elime yasladı. Bu küçük adamı seviyorum."
Kaynak: Reddit
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