Anne babalar istedikleri oyuncakları çiziyor "Salih usta" yapıyor

Tekkeköy ilçesinde yaşayan Tok, gürgen, çam, kavak ve farklı ağaçları çocuklar için oyuncağa dönüştürüyor.
Gepetto ustanın Pinokyo'su, Nasrettin Hoca, Karagöz ile Hacivat, at arabaları, topaç gibi pek çok oyuncak yapan Salih Tok, anne ve babaların çocukları için çizdiği ya da çocukluklarında oynadıkları oyuncaklara da şekil veriyor.
Tok, AA muhabirine, emekli olduktan sonra oyuncak atölyesi kurarak bedensel engellilere oyuncak kursları verdiğini söyledi.
Yaptığı oyuncakların doğa dostu olduğunu anlatan Tok, "Çocukların kişisel becerilerini artıracağı, bebeklerin dikkatini çekebilen oyuncaklar." dedi.
Anne babaların kendi çizdikleri oyuncaklar için de sipariş aldığını belirten Tok, şunları dile getirdi:
"Bazı anne ve babalar kendi çocukluklarında oynadığı ahşap oyuncaklarla çocuklarının da oynamasını istiyor. Modelini çizip bize getiriyor biz de yapıyoruz. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde çok yoğun ilgi vardı. Aileler topaç, Hacivat ile Karagöz kuklaları ve daha farklı oyuncakları alarak çocuklarıyla vakit geçiriyor. Bazen istedikleri havyan şekillerini bize gönderiyorlar. Örneğin en son bir anne oyuncak ayı çizdi biz de onu yapıp kendisine vereceğiz."
Ağacın insan hayatında büyük önemi olduğunu vurgulayan Tok, ailelere çocuklarıyla ağaç dikerek farkındalık oluşturmaları çağrısında da bulundu.
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