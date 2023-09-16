Anne babalar dikkat! Çocuğunuzun okul başarısını artırmanın anahtarı bunda gizli!

Healthline'a göre 6-17 yaş arası ABD'li çocukların yarısından fazlası her gece 9 saatten az uyuyor ve bazı uzmanlar bunu çocuklar arasında bir halk sağlığı sorunu olarak adlandırıyor. Bu, okula erken başlama saatlerine, ekran başında çok fazla zaman geçirmeye ve diğer dış baskılara bağlanabilir.