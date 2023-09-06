TABLETE DEĞİL, BAŞKA FAALİYETLERE YÖNLENDİRİN

Çocuğunuzun televizyon ve tablet başında geçirdiği zamana ne kadar hassasiyet gösterip dikkat etseniz de yaz aylarında bu zaman dilimi ister istemez genişletilir. Ancak artık bu süreyi kademeli olarak geri çekme vakti geldi. Bağımlılık yapma potansiyeli olan ve çocukların sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerine olumsuz etkileri olan bu aletler yerine, çocuklarınızı, gelişimlerini destekleyecek ve düzenli yapabilecekleri spor, müzik, resim, satranç ve benzeri başka faaliyetlere yönlendirme konusunda harekete geçmeniz gerekir.