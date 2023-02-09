Anne, baba ve çocukları için yardım isteği!

Türkiye'yi vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremlerinin ardından süre daralırken, sosyal medyaya yansıyan bir mesaj dikkatleri çekti.

Paylaşılan mesajda, Batuhan Kurtoğlu ve Pervin Kurtoğlu ile çocuklarının enkaz altında kaldığı ve acil yardım gerektiği bilgisi yer alıyordu.