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Haberler Gündem Anne, baba ve çocukları için yardım isteği! - Son dakika deprem haberleri

Anne, baba ve çocukları için yardım isteği!

Hatay Antakya'da, anne Pervin, baba Batuhan Kurtoğlu ile çocuklarının enkaz altında oldukları ve kurtarılmayı beklediklerine yönelik yardım bilgisi sosyal medyaya yansıdı

Giriş: 09.02.2023 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
Anne, baba ve çocukları için yardım isteği! - Son dakika deprem haberleri
Anne, baba ve çocukları için yardım isteği!
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Türkiye'yi vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremlerinin ardından süre daralırken, sosyal medyaya yansıyan bir mesaj dikkatleri çekti.

YARDIM BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Paylaşılan mesajda, Batuhan Kurtoğlu ve Pervin Kurtoğlu ile çocuklarının enkaz altında kaldığı ve acil yardım gerektiği bilgisi yer alıyordu.

"ENKAZ ALTINDAN SES GELİYORMUŞ"

Dahası, mesajda, "Hayattalar, enkaz altından ses geliyormuş. Lütfen dua edin, çok güçlüler, mucizemizi bekliyoruz" cümlesinin yanı sıra "Hatay Antakya, Odabaşı Mahallesi, Has Sokak, Özkan Golden City B Blok" adresi yer alıyordu.

https://twitter.com/burcusoysev/status/1623561394024067072?s=20&t=XPm7ZrUfClvd0bh1AVs8zQhttps://twitter.com/burcusoysev/status/1623561394024067072?s=20&t=XPm7ZrUfClvd0bh1AVs8zQ

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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