Anne, baba ve çocukları için yardım isteği!

Türkiye'yi vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremlerinin ardından süre daralırken, sosyal medyaya yansıyan bir mesaj dikkatleri çekti.
YARDIM BİLGİLERİ PAYLAŞILDI
Paylaşılan mesajda, Batuhan Kurtoğlu ve Pervin Kurtoğlu ile çocuklarının enkaz altında kaldığı ve acil yardım gerektiği bilgisi yer alıyordu.
"ENKAZ ALTINDAN SES GELİYORMUŞ"
Dahası, mesajda, "Hayattalar, enkaz altından ses geliyormuş. Lütfen dua edin, çok güçlüler, mucizemizi bekliyoruz" cümlesinin yanı sıra "Hatay Antakya, Odabaşı Mahallesi, Has Sokak, Özkan Golden City B Blok" adresi yer alıyordu.
https://twitter.com/burcusoysev/status/1623561394024067072?s=20&t=XPm7ZrUfClvd0bh1AVs8zQhttps://twitter.com/burcusoysev/status/1623561394024067072?s=20&t=XPm7ZrUfClvd0bh1AVs8zQ