Anne ayı yavrularını dereden geçirmek isterken görüntülendi - ERZURUM

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Dokuzdeğirmen Mahallesi'nde dereden karşıya geçen anne ayı, 3 yavrusunun arkasından gelmediğini görünce geri döndü.Anne ayı, bir süre derenin karşısında bekleyip yavrularının dereden geçmesini bekledi.Uzun süreden dereden geçmeyi başaramayan ayı yavruları daha sonra dereden karşıya geçip anneleri ile gözden kayboldu.Ayının yavrularını dereden karşıya geçirme çabası bölgede hayvan otlatan Selami Polat tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.