Anne adaylarına 'üçüncü doz aşıyı ihmal etmeyin' önerisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, yaptığı yazılı açıklamada bilimsel çalışmaların, yeni mutasyonlarla koronavirüsün, gebelerde daha ağır seyrettiğini ve ölümcül olabildiğini ortaya koyduğunu belirtti.
Geçen yıla göre 2021'de, yüzde 50'den daha fazla hamilenin koronavirüsten hayatını kaybettiği aktaran Buyru, hastalığın, özellikle hamileliğin son aylarında daha ağır seyredip anne ve doğacak bebeği olumsuz etkileyebildiğini, hamilelikte bağışıklığın baskılanması, son aylarda akciğer kapasitesinin azalması gibi nedenlerle ölümcül olabildiğini vurguladı.
Hayatını kaybeden hamilelerin yüzde 99'unun aşısız veya aşıları tamamlanmamış kişiler olduğuna işaret eden Buyru, "Yüz binlerce gebeyi kapsayan çalışmalarda, gebelik döneminde yapılan koronavirüs aşılarının anne ve bebek sağlığı açısından hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı, koruyuculuğunun epeyce yüksek oranda olduğu ortaya çıktı. Aşılı olanlarda hastalık ortaya çıktığı taktirde de oldukça hafif geçtiği ve ölümcül seyretmediği kanıtlanmış durumda. Bütün bunlara rağmen birtakım ön yargılarla yanlış bilgilerle gebeler aşı yaptırmaktan kaçınabiliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Buyru, hamilelik döneminde geçirilen koronavirüsün hem anne hem de bebek açısından ciddi sonuçlar doğurabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Anne ve bebek ölümlerine yol açabiliyor. Annede tansiyon yüksekliğine ve erken doğuma da neden olabiliyor. Bebekte gelişme geriliği ortaya çıkabiliyor. Hastalıktan dolayı anneyi erken doğuma almak zorunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla bu durumdan doğacak bebek de olumsuz etkileniyor. Bütün bu olumsuz etkiler nedeniyle gebeliğin her döneminde aşı yaptırılmasını ve hastalıktan korunmak için diğer önlemleri ısrarla öneriyoruz."
"SAĞLIK BAKANLIĞININ 'AŞI YAPTIRIN' SÖYLEMİ ÖNEMLİ"
Sağlık Bakanlığının, aşıyı önerdiğine dair açıklamalarının hamilelerde aşılamayı artıracağına işaret eden Buyru, şunları kaydetti: "Birtakım kişiler, aşının hamilelerde olumsuz etki yapabileceğini, düşüğe, olumsuz sonuçlara yol açabileceğini dile getiriyorlar. Bu kişiler popüler olmak için belki biraz da bilgisizlikten sürekli yanlış bilgilerle hamileleri etkiliyorlar. Kadın doğum hekimlerinin çoğu aşı yapılmasını öneriyor, ama bir kısım aşıyı hamilenin kendi inisiyatifine bırakmak durumunda kalıyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının söylemi oldukça önemli. Çünkü Sağlık Bakanlığının verdiği bu güvence ile tüm hekimler aşıyı hamilelere önerecektir. Gebelere çok daha kolaylıkla 'Aşı yaptırın, bunun olumsuz etkisi yok, hem kendinizi hem bebeğinizi hem de çevrenizi korumak için aşı yaptırmalısınız' şeklinde bir vurgulama içine girebilirler."
Prof. Dr. Faruk Buyru, iki doz Sinovac aşısı yaptırmış ve üçüncü doz zamanı gelmiş anne adaylarına, "Biliyoruz ki Sinovac aşısının etkisi 6 aydan sonra azalmaya başlıyor, antikor düzeyi düşüyor ve bu da koruyuculuğu düşürüyor. Bu nedenle üçüncü dozun yapılması çok önemli. Hiç aşı yaptırmamış kişiler, hamileliğin her döneminde aşı yaptırabilir. İki doz Sinovac aşısını yaptıranlar, üçüncü dozu yeni mutasyonlara etkili Biontech aşısıyla yaptırmalı" önerisinde bulundu.
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