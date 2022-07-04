Anne adaylarına sauna ve hamam uyarısı!

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, sıcak havaların hem anne sağlığını hem de bebek sağlığını ciddi anlamda etkilediğini söyleyerek anne adaylarına uyarıda bulundu. Sıcak havalarda yoğun sıvı kaybının söz konusu olduğunu aktaran Çoksüer, “Sıvı kaybına bağlı olarak tansiyonda ciddi düşüşler olabiliyor. Buna bağlı olarak da bayılma olabiliyor. Tansiyon düşüklüğüne bağlı bayılma olduğu zaman hem anne sağlığı hem de bebek sağlığı açısından risk oluşabiliyor. Bunlardan dolayı düşme, yaralanma riski artabiliyor. Bu hastalardan mümkün olduğu kadar sıcak havalarda bol su tüketimini istiyoruz. Sıcak havalarda mümkün olduğu kadar tuzlu yiyeceklerden ve kafeinlerden uzak durmalarını istiyoruz” dedi.
"HEM SAUNA HEM DE HAMAMDAN UZAK DURSUNLAR"
Tatil beldelerine giden kişilerde özellikle sauna ve hamamın aşırı derecede sıvı kaybına neden olabileceğinden ötürü uzak durmaları gerektiğini ifade eden Çoksüer, “Hem sauna hem de hamamdan uzak durmaları gerek. Biz burada hem anne sağlığı için hem de bebeğin sağlığı için bol su tüketimini istiyoruz ve gıdalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Mümkün olduğu kadar az ve sık yemeleri gerekiyor. Aşırı derece gıda tüketmelerini istemiyoruz. Yağlı gıdalardan uzak dursunlar. Tüketim olarak sebze ve meyve ağırlıklı gıda tüketebilirler. Sütlü gıdalar tüketebilirler” diye konuştu.
"KLİMALARA BAĞLI OLARAK ENFEKSİYON RİSKİ ARTABİLİYOR"
Anne adaylarının saat 17.00’den sonra dışarı çıkmalarını istediklerini belirten Dr. Çoksüer, “Serin yerde dolaşmaları önemli. Dışarı çıktıklarında güneş kremi kullanmaları önemli. Kıyafetler önemli. Mümkün olduğu kadar ince ve açık renkli kıyafetler tercih edilmesi önemli. Sıcakların artmasına bağlı olarak çok aşırı derece klima kullanımı söz konusu. Hem soğuk algınlığı riski artıyor. Hem de klimaların bakımı yapılmadığı zaman klimaları bağlı olarak enfeksiyon riski artabiliyor. Gebeler mümkün oldukça klima bakımı yapsınlar. Klimaya bağlı olarak oluşacak enfeksiyon riskini azaltmak için düşük derecede olması önemli” şeklinde konuştu.
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