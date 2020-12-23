Anne adaylarına Kovid-19 uyarısı

Gebelerde Kovid-19'un belirtileri ateş, öksürük, boğaz ağrısı, miyalji, yorgunluk gibi hafif semptomların yanı sıra, akut respiratuar distress sendrom, böbrek yetmezliği, çoklu organ yetmezliği gibi daha ciddi semptom ve sendromlara sebebiyet verebiliyor.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu Kovid-19 ve gebelik hakkında "Kovid-19 için gebelerde, orofaringeal ve nazal bölgelerden alınan sürüntüde revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile tanı konmaktadır. Bunun dışında yine gebelerde ELISA ya da IgM / IgG saptayan hızlı antikor testleri gibi testler de mevcuttur. Virüse ait antijen testleri de mevcut olup daha düşük sensitiviteye sahiptirler. İnfluenza, parainfluenza, respiratuar sinsityal virüs, adenovirus gibi diğer viral pnömoniler, diğer atipik pnömoni etkenleri gebelerde Kovid-19'un ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Ülkemizde gebelerimize ancak semptom ve temas halinde Kovid-19 testi yapılmakta olup aslında Kovid-19'u semptomsuz geçiren birçok gebe ve hasta olmaktadır. Bu açıdan gebelerin taranmasının rutine bindirilmesi önem kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.
- "Fizik aktivitelerine dikkat etmeliler"
Hamilelik döneminde fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme konularında açıklamalarda bulunan Yılanlıoğlu, şunları aktardı:
"Kovid-19 olan gebelerde bebeğe vertikal geçiş olmadığı yönünde bilgilerimiz mevcut olup, yeni doğanların kord kanında, nasal örneklemelerinde ve gebelerin amniyotik sıvı ve plasentalarında virüse rastlanmamıştır. Yine mevcut bilgilerle Kovid-19 olan gebelerde abortus (düşük) ya da erken doğuma rastlanmadığı görülmüştür.
Tüm bu risklerin mevcut bilgiler ışında elde edildiği ve yeni datalara göre durumun ne yönde değişeceği ilerde görülecektir. Sağlıklı beslenme, hamilelik döneminde hem anne adayının sağlığı hem de anne karnında büyüyen bebeğin büyüme ve gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle hamileler, besin gereksinimlerini tam olarak karşılarken kontrolü elden bırakmamalı, fiziksel aktivite yapmaya ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeliler."
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