'Anna Karenina' İstanbulluları büyüledi



Görkemli prodüksiyonları ve kusursuz performanslarıyla tanınan Zürih Balesi’nden Anna Karenina, İKSV ve Zorlu PSM işbirliğinde İstanbullu sanatseverle buluştu.



27-28 Haziran akşamlarında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahnelenen gösteri uzun süre ayakta alkışlandı. İki gün üst üste tüm biletleri tükenen gösteriyi 4500’e yakın sanatsever izledi.

Gösterişli kostümleri, çağdaş sahne tasarımı, çoğunlukla Neoklasik dansa dayalı, Christian Spuck imzalı koreografisi, Rachmaninov’dan Lutoslawski’ye uzanan müzikleri ve Zürih Balesi dansçılarının muhteşem performanslarıyla tam anlamıyla bir göz ziyafeti sunan Zürih Balesi, Anna Karenina ile uzun yıllar akıllardan çıkmayacak bir gösteriye imza attı.