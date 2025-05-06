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        Haberler Bilgi Gündem ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 6 MAYIS: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 6 Mayıs 2025 Salı: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, 6 Mayıs tarihli en son depremleri kontrol ediyor. Meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna duyuruluyor. AFAD verilerine göre, Hakkari'de deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Mayıs 2025 Son depremler listesi görüntüleme ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 21:12 Güncelleme: 06.05.2025 - 21:12
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        • 1

          Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Hakkari'de deprem meydana geldi. İşte, 6 Mayıs 2025 Son depremler listesi...

        • 2

          HAKKARİ DEPREM İLE SALLANDI

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:22’de Irak Kerkük - Hakkari Şemdinli merkezli bir deprem meydana geldi.

          3.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        • 3

          6 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

          2025-05-06 12:45:45 36.57556 25.47028 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

          2025-05-06 12:27:56 37.87389 36.31972 7.07 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş)

          2025-05-06 09:12:48 38.06889 37.16167 7.0 ML 2.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)

          2025-05-06 05:22:33 35.65444 44.53611 7.0 ML 3.4 Kerkük (Irak) - [153.66 km] Şemdinli (Hakkari)

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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