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        Haberler Bilgi Gündem ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 23 TEMMUZ 2025 SORGULAMA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

        Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu! Son depremler listesi 23 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Ülke genelinde meydana gelen büyük küçük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde küçük ölçekli deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 23 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 07:17 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:46
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar hissedilirken, şiddeti düşük olanlar hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde küçük ölçekli deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere 23 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        • 2

          EGE DENİZİ 4.8 İLE SALLANDI

          Ege Denizi'nde saat 16.27'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 11.38 kilometre altında yaşandı.

        • 3

          MUĞLA DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13:48'de merkez üssü Ege Denizi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          Muğla'nın Datça ilçesine 73.61 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 23.75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          23 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;

          2025-07-23 13:48:58 36.04444 27.28333 23.75 ML 3.1 Ege Denizi - [73.61 km] Datça (Muğla)

          2025-07-23 09:09:39 35.07694 24.93417 5.06 ML 2.6 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [289.29 km] Datça (Muğla)

        • 5

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6

          Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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