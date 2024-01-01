Anlık mod düşmesinin sırrı: İnsanlar neden bazen sebepsiz yere üzülür?

DİĞER SEBEPLER

Bazı erkekler üzüldüğünde belli etmezler, bu duyguyu maskelemeleri daha sonrasında bir anda tetiklenmelerine yol açabilir. Kullandığınız bir ilaç da yan etki yaparak sizi sebepsiz üzebilir.

Bu sebeplerin hepsi anlık üzüntünüzün sebebi olabilir veya sadece bir tanesi yüzünden de üzülebilirsiniz. Bu tür hayali üzüntülerle baş etmenin en iyi yolu bir uzmana başvurmaktır.

Kaynak: Science ABC