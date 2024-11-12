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        Haberler Gündem Güncel Anlatya'da Gazipaşalı arıcılara kovan desteği | Son dakika haberleri

        Antalya Büyükşehir'den Gazipaşalı arıcılara kovan desteği

        Üreticilere hibe kovan desteğini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa ilçesinde 38 bal üreticisine daha 76 adet arı kovanı desteğinde bulundu. Belediye yetkilileri, arıcılık faaliyeti yaptığına dair belgesi olan üreticilere desteklerini devam edeceğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:09 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:09
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          Antalya'nın dört bir yanında üreticiler için desteklerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, hemen hemen her alanda faaliyet gösteren üreticilerin taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

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          Tarımsal üretime büyük önem veren ve her alanda üreticinin yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, son olarak Gazipaşalı 38 bal üreticisinin daha ev ekonomisine destek sağlayacak 76 adet arı kovanı teslim etti.

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          Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen dağıtımda büyük bir özenle hazırlanmış arı kovanları üreticilere teslim edildi.

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          Arıcılar yapılan desteklemeden duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

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          Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü yetkilileri, arıcılık faaliyeti yaptığına dair belgesi olan ve başvuruda bulunan üreticilere kovan desteği sağlanmaya devam edileceği belirtti.

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