Anlaşmasız Brexit'i Boris Johnson'a rağmen engellemek mümkün mü?

05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere, AB ile yeni bir ayrılık anlaşmasını müzakere edememesi durumunda 31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde AB'den ayrılmayı tercih edeceğini söyleyen Başbakan Boris Johnson'ın bu hedefinin mümkün olup olmadığını tartışıyor.
İngiltere'de yayımlanan The Telegraph gazetesine göre Başbakan Danışmanı Dominic Cummings, Başbakan Johnson'ın parlamentoda olası bir güven oylamasını kaybetmesi durumunda bile İngiltere'yi 31 Ekim'de bir anlaşma olmadan AB'den ayırabileceğini düşünüyor.
Gazeteye göre milletvekillerine bilgi veren Cummings, Johnson'ın erken seçim tarihini 31 Ekim'den sonraya koyarak bu tarihe kadar başbakan kalıp ülkeyi AB'den çıkarabileceğini söyledi.
Muhafazakar Parti içindeki etkili muhalif isimlerden Dominic Grieve ise Cummings'in "yanlış bilgi yayma üstadı" olduğunu belirtti.
BBC'ye konuşan Cummings, Johnson'ın bir güven oylamasını kaybetmesi durumunda milletvekillerinin alternatif bir hükümet kurmak için önlerinde 14 günü olduğunu söyledi.
Brexit konusunda yeni bir referandum yapılması gerektiğini savunan Cummings, parlamenterlerin bir ulusal birlik hükümeti kurabileceğini hatırlattı.
Institute of Government adlı düşünce kuruluşundan Catherine Haddon ise ulusal birlik hükümetinin mümkün olduğunu fakat bunun gerçekleşmesi için Başbakan Johnson'ın güvensizlik oyunun ardından istifa etmesi gerektiğini vurguladı. Başbakanın böyle bir zorunluluğu bulunmuyor. Johnson'ın bir ulusal birlik hükümetine yol açmaktansa istifa etmeyip erken seçime gitme seçeneği mevcut.
Muhafazakar Parti Başkanı James Cleverly de Pazar günü bir TV programında partisinin 31 Ekim'den önce erken seçime gitmeyeceğini söyledi.
İşçi Partisi Milletvekili Jonathan Ashworth de hükümetin anlaşmasız Brexit planlarının durdurulabileceğini, Muhafazakar Parti içinde böylesi bir Brexit'e karşı çıkan vekillerle birlikte çalışacaklarını açıkladı.
Guardian köşe yazarı Matthew d'Ancona ise güvensizlik oyu durumunda 31 Ekim'in İngiltere'de erken seçim tarihi olarak ilan edilme ihtimalinin de bulunduğuna dikkat çekti.
D'Ancona, Johnson'ın Eylül başında parlamento açılana kadar anlaşmasız Brexit konusunda tutumunu değiştirmemesi durumunda bir güven oylamasıyla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğuna, bunun çok vakit geçmeden yapılması durumunda erken seçimin 31 Ekim'den önce yapılmasının da mümkün olduğuna dikkat çekti.
Konuyu başyazısında inceleyen Guardian gazetesi, İngiltere'yi bir anlaşma olmadan AB'den çıkarmanın ülke tarihinde kasten yapılmış en tehlikeli hamle olacağını yazdı.
Gazete "küstah bir kumar" olarak nitelediği bu girişimin bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.
Johnson'ın bir azınlık hükümetinin başında olduğunu hatırlatan Guardian, bu nedenle anlaşmasız Brexit tercihinin demokratik ve ahlaki temeli olamayacağını savundu.
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