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        Haberler Yaşam Anlamak için iki kere bakmanız gereken 11 fotoğraf

        Anlamak için iki kere bakmanız gereken 11 fotoğraf

        Bazen her şey normal olsa bile farklı bir bakış açısı, her şeyi değiştirebilir. Anlık bir perspektif değişimi ile ortaya çıkan göz yanılması; fotoğrafın birkaç saniye için bile olsa gerçeklik boyutundan çıkarabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:58
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        • 1

          "Gölgeler bu yumurtaların yumuşak görünmesine neden oluyor."

        • 2

          "Köpeğim yüzünü kara soktu, kafasını kaldırdığında kar ve biraz çimen ile dişleri varmış gibi görünüyordu."

        • 3

          “Brüksel lahanasına benzeyen bir kaya buldum.”

        • 4

          "Bu adamın ayakta duruşu onu sanki kafası yokmuş gibi gösteriyordu."

        • 5

          "Güneş ve masanın birleşimi, file çorap giyiyormuşum gibi görünmemi sağladı."

        • 6

          "Dev kitaplık."

        • 7

          "Enstantane hızı pervanenin eriyormuş gibi görünmesini sağlıyordu."

        • 8

          “Bu sürprizle dışarıda yürüdüm! Rüzgârın oluşturduğu bir güle benziyor!”

        • 9

          “Bu neredeyse çığlık atmama neden oldu.”

        • 10

          "Yoğun sisli gün doğumu, Los Angeles şehir merkezinin yanıyormuş gibi görünmesine neden oldu."

        • 11

          Bu mantar karda bırakılan hamburgere benziyor.

          Kaynak: Reddit, Imgur

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