Anlamak için iki kere bakmanız gereken 11 fotoğraf
Bazen her şey normal olsa bile farklı bir bakış açısı, her şeyi değiştirebilir. Anlık bir perspektif değişimi ile ortaya çıkan göz yanılması; fotoğrafın birkaç saniye için bile olsa gerçeklik boyutundan çıkarabilir.
- 1
"Gölgeler bu yumurtaların yumuşak görünmesine neden oluyor."
- 2
"Köpeğim yüzünü kara soktu, kafasını kaldırdığında kar ve biraz çimen ile dişleri varmış gibi görünüyordu."
- 3
“Brüksel lahanasına benzeyen bir kaya buldum.”
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- 4
"Bu adamın ayakta duruşu onu sanki kafası yokmuş gibi gösteriyordu."
- 5
"Güneş ve masanın birleşimi, file çorap giyiyormuşum gibi görünmemi sağladı."
- 6
"Dev kitaplık."
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- 7
"Enstantane hızı pervanenin eriyormuş gibi görünmesini sağlıyordu."
- 8
“Bu sürprizle dışarıda yürüdüm! Rüzgârın oluşturduğu bir güle benziyor!”
- 9
“Bu neredeyse çığlık atmama neden oldu.”
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- 10
"Yoğun sisli gün doğumu, Los Angeles şehir merkezinin yanıyormuş gibi görünmesine neden oldu."
- 11
Bu mantar karda bırakılan hamburgere benziyor.
Kaynak: Reddit, Imgur