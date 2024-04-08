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        Anket: Savaşı iyi yönetemedi

        İsrail'de yapılan anket, halkın çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Gazze Şeridi'ndeki savaşı iyi yönetmediğine" inandığını ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 05:27 Güncelleme: 08.04.2024 - 05:27
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        Anket: Savaşı iyi yönetemedi
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        İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşla ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, İsraillilerin yüzde 68'i Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı iyi yönetmediğini, yüzde 29'u iyi yönettiğini, yüzde 3'ü ise bilmediğini söyledi.

        Fotoğraf: İHA

        "YÜZDE 45'İ NETANYAHU'YU SORUMLU TUTUYOR"

        İsraillilerin yüzde 45'i 7 Ekim'de yaşanan olaylardan Netanyahu'yu, yüzde 35'i orduyu, yüzde 3'ü ise Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı sorumlu tutarken, geri kalanı ise yanıt vermeyi reddetti.

        Ankete katılan İsraillilerin yüzde 42'si 7 Ekim olayları nedeniyle Netanyahu'nun derhal, yüzde 29'u da savaşın bitiminden sonra istifa etmesi gerektiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 21'i ise Netanyahu'nun olaylara rağmen görevini sürdürmesini istedi.

        İsrail'de binlerce kişi hemen hemen her gün, Gazze'ye saldırılar devam ederken Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle protesto düzenliyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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