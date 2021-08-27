Birleşik Krallık'ta bulunan ve dünya genelinde faaliyet gösteren internet tabanlı pazar araştırması ve anketi şirketi olan YouGov tarafından yapılan ankete göre, önümüzdeki ay görevi bırakacak olan Angela Merkel hakkında olumlu görüşler çoğunlukta.
Anket katılımcılarına, olumlu veya olumsuz bir görüşe sahip olup olmadıkları sorulduğunda, ankete katılan altı ülkenin tümünde Merkel’in liderliğine olumsuz karardan daha çok katılımcılar, olumlu kanı içinde olduklarını bildirdi.
Guardian’dan Jon Henley’in aktarmış olduğu haberde, Avrupa ülkeleri bazında yapılan anket sonucunda, şansölyenin, İspanya'da +61, Fransa'da +49 ve Almanya'da +30 net pozitif derecelendirme aldığı kaydedildi.
Merkel hakkında, İtalya, ABD ve İngiltere'deki görüşler ise +23, +17 ve +15'te kalarak görece diğer ülkelerden, biraz daha az olumluydu.
Ankette, ABD Başkanı Joe Biden da göreve geldiğinden bu yana ‘‘ Bir Trump değil’’ etkisinden yararlanırken liderler arasında puanları yüksek olanlar arasındaydı.
Ancak anket Afganistan’daki güncel olaylardan önce yapılmıştı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun da olumlu puan aldığı kaydedildi.
Fransa'dan Emmanuel Macron ise sadece iki ülkede olumlu puan aldı: Almanya ve İspanya.
Çin'den Şi Cinping, Rusya'dan Vladimir Putin, Hindistan'dan Narendra Modi ve Britanya'dan Boris Johnson da dâhil olmak üzere diğer önemli rakamlar, ankete katılan altı ülkenin tamamında net negatif notlar kaydetti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de -22, İtalya'da -40, Almanya'da -53, Fransa'da -24, İspanya'da -48 ve ABD'de -2 net negatif not aldı.
En az popüler olan lideri, -55 ortalama net negatif onay derecesi ile Şi Cinping oldu.
EURO/AVRO BÖLGESİ: ALMANYA EKONOMİSİ
Jon Henley’in aktarmış olduğu haberde ‘‘Dünyanın en güçlü kadını ve AB'nin fiili lideri olarak tanımlanan Merkel - ölçülü, temkinli, metodik, pragmatik ve sıklıkla tarafsız - Almanya ekonomisini ele alış biçimiyle en çok takdir edilen kişiydi.’’ ifadesi kullanıldı.
Angela Merkel özellikle ekonomik yönetim parantezi altında altı ülke genelinde +46 net pozitif not aldı. Almanya'nın yurt dışındaki itibarını iyileştirmesi parantezi içinde ise +44,5 derecelendirme ve Alman toplumu üzerindeki genel etkisi +34 ortalama pozitif derecelendirme ile kaydedildi.
OLUMSUZ DERECELENDİRMELER
Merkel’in iklim değişikliği ve koronavirüs krizine verdiği yanıt da olumlu eleştiriler alırken Brexit nedeniyle Birleşik Krallık'ta daha az olumlu derecelendirme aldı.
Yunanistan borç krizini ve Avrupa'nın 2015 göç krizini ele alışı, çoğu ülkede olumsuz olarak derecelendirildi.
Avrupa’nın fiili lideri Merkel’in ayrılışı yaklaşırken Almanya’nın geleceği ve bu bağlamda Avrupa’nın da geleceği merak ediyor. Ankete göre, Merkel en güçlü beş küresel figür arasında.
ANKET NE ZAMAN YAPILDI?
Anketin, 9 Temmuz ve 10 Ağustos tarihleri arasında 1000'den fazla kişiden oluşan temsili ulusal örneklemlerle gerçekleştirildiği aktarıldı.
Anket dünya liderleri arasında 8 ismi öne çıkardı.
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