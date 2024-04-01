Anket: Birleşik Krallık'ta çocukların yüzde 76sı doğada daha çok zaman geçirmek istiyor

Anket: Birleşik Krallık'ta çocukların yüzde 76sı doğada daha çok zaman geçirmek istiyor

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The Guardian'ın haberine göre, İngiltere ve İskoçya'da doğal mirasın korunmasına yönelik çalışmalar yürüten "National Trust" adlı kuruluş ile çocuk gazetesi First News işbirliğiyle Censuswide tarafından şubat ayında yapılan ankete, 7 ila 14 yaşındaki 1000 çocuk ve 1000 ebeveyn katıldı.

Ankete katılan çocukların yüzde 76'sı doğada daha fazla zaman geçirmek istediklerini, yüzde 56'sı da doğaya daha iyi erişim istediklerini belirtti.

Sebep "erişim zorluğu" Ebeveynlerin yüzde 63'ünün, çocuklarını haftada bir ya da daha az doğal alanlara götürebildiği aktarılan ankette, bunun en büyük nedeni olarak "erişim zorluğunun" gösterildiği kaydedildi. Ankette, ebeveynlerin yüzde 80'i de hükümetin, çocukların yaşadığı yerlere en fazla 15 dakika yürüme mesafesinde yeşil alanlar olmasını sağlaması gerektiği görüşünü paylaştı. REKLAM National Trust, hükümete ebeveynlerin bu isteğini yerine getirmesi çağrısında bulundu. Araştırmalar, doğada geçirilen zamanın çocukların akciğer sağlığı, kemik yapısının güçlenmesi ve psikolojisine büyük yarar sağladığını gösteriyor. Resmi verilere göre, nüfusun yüzde 38'i yeşil alan ya da göl, nehir ve denizden 15 dakika yürüme mesafesinden daha uzakta yaşıyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ocak 2023'te, herkesin yeşil alanlardan en fazla 15 dakika uzaklıkta yaşaması gerektiği açıklamasını yapmış ancak The Guardian'ın aralık ayında ortaya çıkardığı belgeler, hükümetin bu hedefi tutturma niyetinde olmadığını göstermişti.