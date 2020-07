Ankesörlü telefondan bir kez ardışık aranan askeri öğrenci itirafçı oldu

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün ankesörlü-sabit kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi irtibatına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren eski askeri öğrenci M.E., "Hakkımda herhangi bir soruşturma olup olmadığını bilmeden devletime yardımcı olmak için kendiliğimden gelerek teslim oldum." dedi.

Örgütle dershaneye gittiği süreçte tanıştığını anlatan itirafçı M.E., sınavlardan başarılı not aldığı dönemlerde, bilmediği bir numaranın evi aradığını ve ücretsiz kursa davet ettiğini, kendisinin de evine yakın olduğu için hem ailesinin hem de kendisinin bu daveti kabul edip gittiğini, "Erkam" kod isimli kişinin kendisini karşıladığını ve gittiği evin örgüte ait olduğunu daha sonradan anladığını anlattı.

Okul süresi boyunca gittiği evlerde ücretsiz eğitim aldığını dile getiren itirafçı M.E., bu evlerde eğitime başladıktan 1-2 sene sonra örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in kitaplarını okutmaya ve videolarını izletmeye ve örgütle ilgili yavaş yavaş propaganda yapmaya başladıklarını söyledi.

- Sınav sorularını önceden vermişler

Evdeki eğitim sırasında mesleki yönlendirme yapıldığını, kendisininin de askeriyeye yönlendirildiğini ifade eden itirafçı M.E., "Bu evde 'Emir' kod adlı kişi, bizleri askeri okulların çıkmış sınav sorularına çalıştırıyordu. Hatta sınava yakın bir tarihte bir test kitabı getirdi. Israrla bu kitabın sorularını ezberlememizi istedi. Bu kitaptaki soruların her birinin bir hatim ile birlikte yazıldığını ve bunları her sene bir kısmının sınavlarda çıktığını, bu yüzden bu kitaptaki soruların önemli olduğunu ve sınavda kesin çıkacağını söylüyordu. Nitekim soruların çoğunluğu gerçek sınavda karşımıza çıkmıştı." diye konuştu.

Sınavı kazandıktan sonra mülakat için de hazırlık yaptırdıklarını anlatan itirafçı M.E., şunları kaydetti:

"Evdeki aynı şahıs 'Sizin gibi dini bütün insanların bu gibi kurumlara kesinlikle yerleşmesi lazım, askeriyede dinsiz insanlar var fakat sizin gibi insanları buralara yerleştirince her şey düzelecek.' şeklinde propagandanlara devam ediyordu. Hizmet hareketine yani FETÖ'ye sadık kalınması yönünde talimatlar veriyordu. Bizleri 'İhanet ederseniz hayatınızda hiçbir şey düzgün gitmez, cehenneme gidersiniz, şefkat tokadına maruz kalırsınız.' şeklinde tehdit ediyorlardı."

Örgüt sorumlularının "Mülakatta, ailenizin kapalı olduğunu söylememeniz gerekiyor. Anneniz başı açık fotoğraf çektirsin, bunu kuruma verirsiniz. Namaz kılmayın." şeklinde talimat verdiğini anlatan itirafçı M.E., mülakatı da geçerek askeri okula başladığını belirtti.

- "2013 yılı sonuna kadar bu buluşmalara gittik"

Askeri liseye başladığı dönemde "Yasin" kod adlı kişinin "212..." ile başlayan ankesörlü telefondan arayarak buluşmaya çağırdığını, ayda 2 veya 3 kez bu görüşmelerin yapıldığını söyleyen M.E., kaldıkları eve gelen "mahrem abiler"in sürekli tedbirlerden bahsettiğini aktardı.

İtirafçı M.E., 2013 yılının sonuna kadar bu buluşmalara gittiklerini belirterek, "17-25 Aralık olaylarından sonra buluşmalara arkadaşlarımızla gitmemeye başladık. 'Yasin' kod adlı şahıs evimize gelerek beni tehdit etti. Telefon numalarımızı değiştirdik. Evimizin civarına gelerek bizi sözlü olarak rahatsız etmeye devam ettiler. 2016 yılında mezun oldum, hain darbe teşebbüsü olunca Harp Okulu'na da gitmeyeye karar verdim." dedi.

İfadesinde, 1 kez ardışık, 12 kez farklı zamanlarda ardışık olmayan şekilde arandığının sorulması üzerine itirafçı M.E., aranan numaranın kendisine ait olduğunu, özellikle 2015 ve 2016 yıllarındaki aramalara hiç cevap vermediğini söyledi.