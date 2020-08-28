Ankaralı turizmciler Kovid-19 tedbirlerini artırdı

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Keykan, yaptığı yazılı açıklamada, normalleşme süreciyle birlikte iç turizmin ardından dış turizmin de açılmasıyla sektörde canlanmanın başladığını bildirdi.

Ankaralı turizmciler olarak Kovid-19 nedeniyle alınan önlem ve tedbirlere hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Keykan, "Ankara turizminin daha iyiye gitmesi için sektörün tüm paydaşları ciddi çalışmalar içinde. Turizmciler Kovid-19 tedbirlerini artırdı. Ankara güvenli turizmin de başkenti oldu. Her geçen gün turist sayımız artıyor. Dernek olarak otel ile restoran yöneticisi ve çalışanlarına Kovid-19 eğitimleri veriyor ve ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Keykan, bu alanda sektör paydaşlarıyla yoğun çalışma gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Otel ve restoranların girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor. Otellerin ve restoranların birçok noktasında dezenfeksiyon istasyonları kuruldu. Otellerde, misafirin kesinlikle yiyecek ve içecek üniteleriyle teması yok. Açık büfe hizmetlerini durdurduk. Masalar, lobi, ortak alanlar, asansörler sürekli dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafe ve maske kurallarına harfiyen uyuyoruz. Misafirlerimizi bu konuda uyarıyoruz. Bunlar kırmızı çizgimiz, asla taviz vermiyoruz."