Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı
Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı. Ankaralı Turgut'un kızı babasının hastane fotoğraflarını paylaşarak sevenlerinden dua istedi
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Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, hastaneye kaldırıldı. Sanatçının kızı, babasının sağlığı için sevenlerinden dua bekliyor.
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Turgut'un kızı Hasret Karataş, babasının hastane odasında paylaştığı fotoğraflarına; "Canım babam Ankaralı Turgut, siz sevenlerinden dua bekliyorum" şeklindefi ifadelere yer verdi.
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Şarkıcının, 2017'de KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı biliniyordu. Son olarak hastane odasında çekilen görüntülerinde Ankaralı Turgut'un oldukça zayıfladığı dikkat çekti.
Fotoğraflar: İHA