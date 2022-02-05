Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye geçen yıl ihracatta yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirdi. Ülke ihracatı ocakta yıllık bazda yüzde 17 artışla 17.6 milyar dolara ulaşırken, bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde Ankara'dan yapılan ihracat da yüzde 23,5 artışla 581.1 milyon dolardan 717.6 milyon dolara ulaştı. Başkentin yaptığı bu ihracat rakamının en iyi ocak ayı verisi olduğu görüldü.
Başkentten yapılan dış satımın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün 124.2 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörü, 110.5 milyon dolarla makine ve aksamları, yaklaşık 81.7 milyon dolarla madencilik ürünleri takip etti.
Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 1343 ile zeytin ve zeytinyağı oldu. Bu sektörü yüzde 889,4 ile "gemi, yat ve hizmetleri", yüzde 87.4 ile de başkent ekonomisinde önemli paya sahip olan "savunma ve havacılık sanayii" izledi.
Söz konusu dönemde Ankaralı ihracatçıların yaptığı dış satımda ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yaklaşık 67 milyon dolarlık ihracat yapıldı. ABD'nin ardından 51.6 milyon dolarla Almanya, 49.2 milyon dolarla Çin geldi.
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